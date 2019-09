Exclusief voor abonnees Geheim wapen voor zondag: nieuwe fiets 23 september 2019

Het geheime wapen van Mathieu Van der Poel op het WK. VDP testte zaterdag in de Primus Classic onaangekondigd een gloednieuw prototype van Canyon - mét oranje bestickering. Het gaat vermoedelijk om een upgrade van de Aeroadfiets. De vorige Aeroad met schijfremmen had aan de voorvork nog een externe kabel met remvloeistof. In deze fiets is dat ingewerkt van aan de remgreep in het stuur tot in de vork. Marginal gains, want betere aerodynamica. (MVS)