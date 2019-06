Exclusief voor abonnees Gehackt bedrijf ligt nog tot vrijdag plat 22 juni 2019

Het Zaventemse bedrijf Asco, dat op 7 juni getroffen werd door een cyberaanval, ligt nog zeker tot 28 juni plat. Aanvankelijk liep de tijdelijke werkloosheid bij de bouwer van vliegtuigonderdelen tot morgen. Volgens de directie is de situatie onder controle en worden de IT-systemen geleidelijk weer opgestart, maar kan niet voorspeld worden wanneer ze opnieuw operationeel zijn. Er zijn geen aanduidingen dat informatie ontvreemd of verloren gegaan is, klinkt het nog. Het is ook nog steeds onduidelijk wie of wat achter de cyberaanval zit. (TVPG)