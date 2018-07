Gegokt en gewonnen met één penalty 04 juli 2018

Engeland mikte op de twee plaats in de groep van de Rode Duivels en kreeg die ook. Goed gegokt, al scheelde het niet veel. De mannen van Southgate hadden penalty's nodig om voorbij de Colombianen te raken. Pickford stopte de elfmeter van Bacca, waarna Dier de beslissende goal maakte. Nu mogen Kane & co. tegen Zweden. "Place your bets", zoals ze in Engeland zeggen.

