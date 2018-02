Gefrustreerde inbreker zet café onder water 19 februari 2018

De politie is een onderzoek gestart naar een vreemde inbraak in het Oost-Vlaamse Wachtebeke. De dader brak vrijdagnacht binnen in het populaire café 't Hoeksken, maar vond er niks waardevols. Daarop zette hij de zaak onder water. Van een ongeluk was geen sprake: de afvoer was volgepropt met handdoeken, zodat het water overliep. "Vanmorgen belde iemand ons op omdat er water vanuit ons café op straat stroomde", vertelt Carine Moens. "We begrepen er niets van, want we zijn al vier weken dicht omdat mijn man erg ziek is."

