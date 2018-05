Gefrustreerde agent van anti-agressieteam mishandelt kind (5) 11 mei 2018

Een agent van de Brusselse anti-agressiebrigade moet in oktober voor de rechter komen wegens kindermishandeling, zo werd deze week beslist. De 38-jarige H. uit Grimbergen werd eind 2015 opgepakt nadat zijn stiefdochtertje (5) was opgenomen in het brandwondencentrum. Het meisje bleek over 60% van haar lichaam verbrand. Al snel bleek dat haar stiefvader vermoedelijk verantwoordelijk was. H. had al enkele maanden een relatie met haar moeder, maar de verhouding met het meisje verliep moeilijk. "Ik wist niet dat het water zo heet was", verklaarde hij. Wel gaf hij toe dat hij gefrustreerd was door zijn werk, en dat alles in een opwelling gebeurde. De man werd na een maand vrijgelaten onder voorwaarden. (WHW)

