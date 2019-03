Exclusief voor abonnees Geflopte Nederlandse film haalt miljoenen bezoekers in China 28 maart 2019

Slechts 30.000 bezoekers gingen in 2016 naar de bioscoop voor de film 'Prooi', van de Nederlandse regisseur Dick Maas. Een regelrechte flop, tot de horrorprent over een gigantische ontsnapte leeuw die Amsterdam onveilig maakt een nieuw leven ging leiden in China. Daar klokt de film na amper een week al af op 1,5 miljoen bezoekers - de vijfde meest bezochte film in China, de twaalfde wereldwijd. "Echt absurd." Maas kreeg een maand geleden te horen dat ze 'Prooi' in 4.000 zalen wilden uitbrengen. De Chinezen bekijken de film in het Nederlands, met Chinese ondertitels. "Chinezen houden van horror en spannende films", weet Maas. En ook nog: "Iedere regisseur die een geflopte film heeft, steek ik een hart onder de riem. Vergeet China niet."

