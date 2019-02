Geflitst tegen 281 km/u met afgedekte nummerplaat 25 februari 2019

Een flitscamera langs de E411 tussen Aarlen en Sterpenich heeft een bestuurder geflitst die 281 kilometer per uur reed. In de richting van Luxemburg is de toegelaten maximumsnelheid daar momenteel maar 90 door werken. Overdag veroorzaakt de werf vaak files, maar 's nachts lappen automobilisten de snelheidslimiet nogal eens aan hun laars. Het parket van Luxemburg heeft de identiteit van de bestuurder die drie keer sneller reed dan toegestaan nog niet kunnen achterhalen. De automobilist zou de nummerplaat van zijn wagen hebben afgedekt, waardoor identificatie moeilijk is.