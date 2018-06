Geflitst op weg naar examencentrum: rijbewijs kwijt 11 juni 2018

00u00 0

In een zone 70 in het West-Vlaamse Hooglede is een 19-jarige bestuurder geflitst met liefst 118 kilometer per uur. Zijn uitleg toen hij aan de kant werd gezet? "Ik ben op weg naar het examencentrum om mijn rijbewijs C te behalen, maar ik ben wat laat..." In plaats van twee rijbewijzen heeft de man er nu geen enkel, want hij is ook voor vijftien dagen z'n 'gewone' rijbewijs B kwijt. (AHK)