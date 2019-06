Exclusief voor abonnees Geflitst met 224 km/u en toch vrijgesproken 05 juni 2019

Een man wiens auto geflitst werd terwijl die met 224 kilometer per uur over de Brusselse Ring vlamde, wordt hiervoor niet gestraft. De eigenaar zegt dat niet hij aan het stuur zat, maar een kandidaat-koper die een testrit maakte. "Zodra de boete in de bus van mijn cliënt zat, is hij op zoek gegaan naar die persoon, een gastarbeider", pleitte zijn advocaat. "Die heeft de overtreding toegegeven en het antwoordformulier werd ingevuld met een kopie van zijn identiteitskaart. Mijn cliënt moest hierover ook verhoord worden, maar zat op dat moment voor langere tijd in het buitenland. Toen zijn zoon hierachter kwam, heeft hij dit laten weten aan de politie, maar die zei dat het dossier al was doorgestuurd naar het parket." Een vreemd verhaal, vond de rechter, maar hij sprak de man dus toch vrij. Of de gastarbeider nog gedagvaard zal worden, is niet duidelijk.

