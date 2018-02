Geflitst door de Buurtpolitie 05 februari 2018

Een selfie met een agent van 'De Buurtpolitie': daarvoor stonden honderden - vaak jonge - fans zaterdag urenlang aan te schuiven. In de Antwerpse Kinepolis ging 'De Tunnel', de tweede film rond inspecteur Koen en co, in première. De eerste 'Buurtpolitie'-film was vorig jaar met 158.000 bezoekers de bestbezochte film na 'De Premier'. "En deze is nog beter, dat vinden cast én publiek", vertelt Henny Seroeyen, die Robin speelt. "Niet alleen qua inhoud, maar ook qua stunts en special effects. Als we het succes van vorig jaar evenaren, komt er zeker een derde film. En wie weet een vierde." Binnenkort is de 500ste aflevering van de reeks alvast te zien op tv. Dat die erg goed scoort bij kinderen , bleek dit weekend nog op Ketnets Gala van de Gouden K's: 'De Buurtpolitie' won er de award voor beste familieprogramma. (CD/HL)

