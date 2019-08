Exclusief voor abonnees Geestesgestoorde met samoeraizwaard op Night of The Proms 03 augustus 2019

De politie heeft donderdagavond rond 23 uur een man met een samoeraizwaard opgepakt tijdens The Night of the Proms. Het bleek te gaan om een man met psychiatrische problemen. De aanwezige politie zag de man in de Hyacintenlaan lopen met het zwaard en boeide de man meteen. Hij had geen bedreigingen geuit naar voorbijgangers en aanwezigen, maar sloeg wel wartaal uit. Het gaat om een 31-jarige Koksijdenaar. Hij werd overgebracht naar een psychiatrische instelling. (BBO)