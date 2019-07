Exclusief voor abonnees Geestelijke vader van 'Annie' overleden 09 juli 2019

De geestelijke vader van Annie - het 11-jarige weesje met de bos rode krullen - is overleden. De Amerikaanse theaterregisseur en liedjesschrijver Martin Charnin (foto) schreef met haar in de hoofdrol één van de meest succesvolle musicals aller tijden. 'Annie' werd voor het eerst vertoond op 21 april 1977 in New York en is nadien nog liefst 2.300 keer opgevoerd op Broadway.

