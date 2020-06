Exclusief voor abonnees GEES wil 'controletoren' 10 juni 2020

00u00 0

Een 'controletoren' moet ons, samen met het massaal testen en tracen, volgens de expertengroep GEES voor een tweede, grote uitbraak van het virus behoeden. "Vergelijk het met een controletoren op een luchthaven: een platform dat met één blik op de schermen meteen toont waar je staat en wat er op je afkomt", zegt viroloog Marc Van Ranst, lid van de groep van experten belast met de exitstrategie. "Zie het als een federaal instrument dat alle mogelijke informatie bundelt: het epidemiologische - hoe staat het nu met de epidemie en hoeveel contacten hebben de contactonderzoekers al in kaart gebracht? - maar ook het logistieke. Hoe staan we ervoor in de ziekenhuizen, in de labo's: wat is de bezettingsgraad, hoe zit het met de testcapaciteit, is er overal voldoende beschermingsmateriaal? Enfin, alles dus. Je kan enkel managen op basis van gegevens." De bedoeling van de 'disease tracking' is simpel: de evolutie van het virus in ons land in de gaten houden en eventuele heropflakkeringen via heldere en eenduidige procedures en richtlijnen meteen in de kiem smoren. "Voor dit alles heb je natuurlijk ook een 'luchtverkeersleider' nodig: iemand of een team dat zoals wanneer twee vliegtuigen dreigen te botsen meteen actie onderneemt, zonder dat daarvoor eerst moet worden vergaderd." (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen