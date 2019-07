Exclusief voor abonnees Geert Wilders riskeert 5.000 euro boete voor 'minder Marokkanen' 04 juli 2019

De Nederlandse politicus Geert Wilders riskeert voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak een boete van 5.000 euro. Het Openbaar Ministerie (OM) eist daarmee in hoger beroep dezelfde straf als in eerste aanleg. Toen werd de PVV-voorzitter wel schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar kreeg hij geen straf. Zowel het OM als Wilders ging daarop in beroep. In 2014 had de politicus zijn aanhangers tijdens een toespraak laten roepen dat ze "minder Marokkanen" wilden en zei hij dat hij dat zou regelen. Volgens het gerecht was zijn speech "doordacht en gepland". "Hij heeft bewust gekozen voor de woorden 'minder Marokkanen' en niet voor 'minder criminele Marokkanen'", zei de advocaat-generaal. Wilders reageert misnoegd. "Ik had hier sowieso niet moeten staan. Zoveel weggegooide tijd en geld. Ik word hierdoor al vijf jaar van mijn werk gehouden. Ga echte boeven vangen." Uitspraak op 11 oktober.

