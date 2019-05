Exclusief voor abonnees Geert Wilders feliciteert "Vlaamse helden" 27 mei 2019

00u00 0

De Nederlandse extreemrechtse PVV-politicus Geert Wilders heeft het Vlaams Belang proficiat gewenst met zijn opmars. "Gefeliciteerd helden van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, Gerolf Annemans, Filip Dewinter en alle andere Vlaamse vrienden! Geweldig resultaat! (Wij de volgende keer ook weer)", tweette Wilders. De PVV-leider was in september vorig jaar nog in Antwerpen om Vlaams Belang een duwtje in de rug te geven, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Hij is het symbool van de vrijheidsstrijd tegen de islamisering", zei Dewinter toen.