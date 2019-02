Geert Hoste gelauwerd met Nationale Humorprijs 11 februari 2019

00u00 0

Cabaretier Geert Hoste kreeg de Nationale Humorprijs dit weekend uit de handen van voormalig cultuurminister en burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open Vld). Hoste werd gelauwerd omwille van zijn uitzonderlijke carrière: "van straatartiest tot bijzonder succesvol conferencier en kijkcijferkanon", aldus het rapport van de jury. De prijs is een bronzen beeld van Raf Verjans. In een reactie zei Geert Hoste dat "de actualiteit, met veel tranen en geklaag, gelukkig ook een bron van veel humor is, als je kijkt op de sociale media en naar de betogende scholieren". Eerder won hij onder meer al de Muze Sabam en de prijs van Vlaamse radio en tv-kritiek.