Geert Bourgeois komt niet op in Izegem 22 januari 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stopt met lokale politiek. Hij komt volgend jaar niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen van Izegem omdat het mandaat van gemeenteraadslid niet combineerbaar is met zijn job als minister-president. Het wekt de indruk dat Bourgeois wel zin heeft in een tweede termijn op het Martelaarsplein, maar hij laat niet in zijn kaarten kijken. In 'De Standaard' verklaarde hij dat hij met plezier plaats zou ruimen voor Bart De Wever, mocht die minister-president willen worden. Binnen N-VA valt te horen dat de laatste etappe in de carrière van de 66-jarige Bourgeois mogelijk in Europa ligt. (DDW)