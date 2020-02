Exclusief voor abonnees Geens 25 februari 2020

Laten we eens kijken naar voorstellen die voormalig koninklijk opdrachtgever Koen Geens (CD&V) in zijn basisnota schreef: 2,5 miljard euro voor het verhogen van de laagste uitkeringen, 1,5 miljard euro om de laagste pensioenen op te krikken, 1 miljard euro voor justitie en 1 miljard euro voor groene investeringen. Ook de NMBS krijgt forse steun. PS-voorzitter Paul Magnette van zijn kant blijft beweren dat er geen concrete voorstellen waren. Nochtans zijn dit ideeën waar een socialist met het hart op de juiste plaats geen 'non' tegen kan zeggen.

