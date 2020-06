Exclusief voor abonnees Geens wil opvolging extremisten onderzoeken 04 juni 2020

De ontvoeringszaak moet een aanleiding zijn om de opvolging van geradicaliseerde personen te onderzoeken en te bekijken of die kan worden verbeterd. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de Kamer verklaard. Volgens Geens is één van de verdachten in de ontvoeringszaak vandaag opgenomen in de Gezamenlijke Gegevensbank Terrorist Fighters, de zogenaamde GGB. Twee anderen werden in het verleden opgenomen in de GGB. Het trio én nog twee andere verdachten werden besproken op de Local Task Forces, waar de veiligheidspartners informatie uitwisselen. Tenzij er bijzondere opsporingsmethoden aan te pas komen, worden zulke personen geen 24 uur op 24 gevolgd. "Het systeem is niet waterdicht, maar geen enkel systeem kan dat zijn indien men rekening houdt met de principes van de rechtsstaat en het feit dat de middelen van de diensten niet ongelimiteerd zijn", aldus Geens.

