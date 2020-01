Exclusief voor abonnees Geens wil aanpassing euthanasiewet 27 januari 2020

Koen Geens (CD&V), minister van Justitie in de regering van lopende zaken, wil een aanpassing van de euthanasiewet. Dat zei hij gisteren in 'De Zevende Dag'. "De term 'psychisch ondraaglijk lijden' is een term die misschien wat nader bekeken moet worden door de wetgever, zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt", vindt de minister. Ook de 'medische uitzichtloosheid' wil hij "een beetje beter ingevuld" zien. "De medische groep die euthanasie op het terrein moet waarmaken, moet iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo'n handeling stellen."

