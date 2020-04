Exclusief voor abonnees Geens vraagt ouders verblijfsregeling na te leven 27 april 2020

"Leef de afgesproken regeling na voor kinderen van gescheiden ouders, óók tijdens de coronacrisis." Die boodschap geeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar aanleiding van de Dag van de Ouderverstoting. De Orde van Vlaamse Balies kreeg de voorbije weken heel wat vragen over verblijfsregelingen tijdens de coronacrisis. "Het uitgangspunt is duidelijk", zegt Geens. "De regeling moet gerespecteerd worden. Tenzij één van de ouders besmet is of beide ouders akkoord gaan om tijdelijk een andere regeling te treffen." Geens wijst erop dat een ouder die weigert het kind over te brengen vervolgd kan worden. (IBO)