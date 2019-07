Exclusief voor abonnees Geens schuift Crevits naar voren als voorzitter 09 juli 2019

Hilde Crevits is "een evidente kandidate" voor het partijvoorzitterschap bij CD&V. Dat zei federaal vicepremier Koen Geens gisteren op Radio 1. Meer nog: de Vlaamse minister van Onderwijs "zou een zegen voor de partij zijn". Of hij zelf kandidaat zou zijn, liet hij in het midden. "Het is op dit ogenblik hoogst ongepast om daar iets over te zeggen." En: "Er is er één die nog veel wijzer is dan ik." De interne druk op Crevits is alleszins groot om voorzitter te worden, maar de hamvraag is of ze dat zelf wel wil. Officiële kandidaturen zijn er nog niet, maar Hendrik Bogaert sluit een gooi naar het voorzitterschap nog niet uit. Intussen doen ook namen van jongere CD&V'ers de ronde. Denk aan jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, hoofd van de studiedienst Benjamin Dalle en Vlaams Parlementslid Vincent Van Peteghem. (IVDE)

