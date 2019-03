Exclusief voor abonnees Geens overlegt met collega's over online hatespeech en Syriëstrijders 27 maart 2019

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft overlegd met zijn West-Europese collega's over het probleem van de buitenlandse IS-strijders die in kampen in Syrië zitten. Ze bogen zich ook over de aanpak van hatespeech op het internet en de samenwerking met de providers, naar aanleiding van de gelivestreamde terreuraanslag in Christchurch, Nieuw- Zeeland. Op Europees niveau is er een gedragscode gesloten met de grote providers. "Maar qua strafbaarheid gaan we nog altijd niet ver genoeg", aldus Geens. (ARA)