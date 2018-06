Geens: "Liever geen Guantanamo in België" 04 juni 2018

"Ik zou toch liever geen Guantanamo creëren in België." Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft gisteren bij 'VTM Nieuws' gereageerd op het idee van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die wil veroordeelde terroristen of geradicaliseerden opsluiten zolang er een terreurdreiging is. Geens wil dat onderzoeken, zei hij eerder al in deze krant, maar stelt op wettelijke bezwaren te stuiten. "Ik kan met het strafrecht mensen niet langer binnenhouden dan aan het einde van hun straf", zei Geens. "Men zou een administratieve detentiemaatregel kunnen bedenken, waarbij men ze preventief opsluit. Of dat mag van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, valt nog maar te bekijken." (IVDE)