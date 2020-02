Exclusief voor abonnees Geens legt minimale dienstverlening onmiddellijk op in gevangenissen 25 februari 2020

00u00 0

De nieuwe regels rond het

sociaal overleg en de minimale

dienstverlening in de gevange-

nissen zullen meteen worden

toegepast. Dat heeft minister

van Justitie Koen Geens

(CD&V) duidelijk

gemaakt. Volgens die regels,

die in november vorig jaar al in

een KB werden vastgelegd, kan

het gevangenispersoneel enkel

nog staken tien dagen nadat

er een aanzegging werd inge-

diend. Tijdens die staking zal er

ook een minimale dienstverle-

ning van kracht zijn. De woord-

voerster van Geens benadrukt

dat er al drie jaar met de vak-

bonden overlegd werd over de

minimale dienstverlening. Die

regeling <<is belangrijk om

essentiële rechten van de

gedetineerden te waarborgen,

zonder het stakingsrecht in het

gedrang te brengen>>, zo luidt

het. Het handhaven van de

minimale dienstverlening moet

ook de veiligheid van het perso-

neel en de gedetineerden ten

goede komen. De vakbonden

beslissen vandaag over een

reactie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis