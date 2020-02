Exclusief voor abonnees Geens krijgt week extra om De Wever te lanceren 11 februari 2020

00u00 0

De koning heeft de opdracht van Koen Geens gisteren met een week verlengd. Veel wilde de CD&V'er niet kwijt over zijn vorderingen, maar dat er afgelopen week niets is uitgelekt, is een voorzichtig positief teken. De vicepremier zoekt nog altijd naar een coalitie met een meerderheid in beide taalgroepen, dus met N-VA én PS. "Maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet zo breed mogelijk informeer", voegde hij eraan toe. De bedoeling is dat hij deze week - en misschien ook nog de volgende week of weken - het pad effent voor Bart De Wever (N-VA), al dan niet in combinatie met Paul Magnette (PS). Dat is steeds de bedoeling van het paleis geweest, maar Magnette heeft zo'n missie altijd geweigerd. Anderhalve week geleden gaf hij wel groen licht om De Wever het veld in te sturen, maar dat vond de koning toen te riskant. (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis