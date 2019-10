Exclusief voor abonnees Geens: "Kinderen terughalen zonder moeder bijna onmogelijk" 18 oktober 2019

Door de houding van de lokale machthebbers en internationale organisaties is het veelal onmogelijk om Belgische kinderen van jihadisten uit kampen in Syrië terug te halen zónder hun moeders. Dat heeft justitieminister Koen Geens (CD&V) gisteren verklaard in de Kamer, waar hij een reeks vragen voorgeschoteld kreeg over de situatie in het noorden van Syrië. Hij herhaalde er ook zijn visie op de mogelijke terugkeer van IS-strijders. "Ik zeg niet dat het risico onbestaande is dat die mensen uiteindelijk ongecontroleerd Belgisch grondgebied bereiken. Het risico bestaat, maar het is beperkt." Op de oppositiebanken verklaarden Yasmine Kherbache (sp.a) en Jessika Soors (Groen) niet gerustgesteld te zijn door de "sussende woorden" van de minister. Voor Goedele Liekens (Open Vld) is het duidelijk dat IS-strijders niet naar ons land moeten worden teruggebracht, ook geen vrouwen.

