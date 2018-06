Geens geen partij voor stier 11 juni 2018

"Let the beast go..." Die legendarische woorden sprak wijlen Jean-Luc Dehaene (CD&V) op 9 februari 1995 toen hij in Dallas in cowboy-outfit, inclusief hoed en lasso, op een mechanische stier ging zitten. Minister van Justitie Koen Geens herhaalde die stunt gisteren op het Midzomerfeest van CD&V in Leuven, weliswaar zonder lasso, maar met zomerhoed. Na 13 seconden moest Geens zich echter gewonnen geven... Vicepremier Kris Peeters bedankte voor de eer. "Ik moet helaas dringend weg", klonk het. (BMK)

