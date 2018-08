Geen zorgen paard en ruiter zijn oké 29 augustus 2018

00u00 0

Ja, er waren enkele spectaculaire valpartijen op Waregem Koerse gisternamiddag. Dit paard ging zelfs over de kop tijdens de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. De toeschouwers hielden hun hart vast. Maar toch moet GAIA niet steigeren: geen enkel paard liep een schram op. Een wereld van verschil in vergelijking met vorig jaar, toen één dier geëuthanaseerd werd en vier andere gewond raakten. Enkel een jockey werd nu gewond afgevoerd, zonder blijvende letsels. "Hier drink ik een goeie op. Meer nog, ik drink er twee op", reageert boegbeeld van GAIA Michel Vandenbosch. "Het was één van de beste edities van Waregem Koerse ooit. Al laten we de teugels niet vieren - we blijven het de volgende jaren van dichtbij opvolgen." (LPS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN