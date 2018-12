Geen woord over studentenclub 15 december 2018

00u00 0

Vrienden en familie van de twintigjarige Sanda Dia uit Edegem (Antwerpen) hebben gisteren in een bomvolle Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek afscheid genomen. De student bezweek eind vorige week in het ziekenhuis nadat hij deelnam aan een tweedaagse studentendoop van de intussen ontbonden Leuvense studentenvereniging Reuzegom, aan wie op de uitvaart geen woord gewijd werd. "Onze familie wil de echte vrienden van Sanda bedanken, die hier vandaag zo talrijk aanwezig zijn en zich hebben ingezet om dit afscheid te organiseren", vertelde zijn stiefmoeder gisteren in de basiliek. "Er zijn duidelijk nog jongeren die niet kicken op barbaarse praktijken. Er is nog toekomst voor de jeugd. De hoffelijkheid en vriendelijkheid van Sanda en zijn vrienden is waar onze maatschappij vandaag naar snakt."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN