Geen wolkje aan de lucht

HET WEER 21 april 2020

00u00 0

Vandaag kan de zon ongehinderd schijnen van 's ochtends vroeg. Enkel in het uiterste zuiden van het land kan er een waas van hoge bewolking aanwezig zijn, elders blijft het zonnig met amper een wolkensliertje aan de lucht. De temperaturen klimmen onder invloed van de warme straling tot gemiddeld 21 graden. Er waait wel een matige oostenwind, waardoor het koeler aanvoelt. Vanavond blijft de bewolking volledig afwezig en de open sterrenhemel kan de hele nacht schitteren. De afkoeling blijft evenwel beperkt door de aanwezigheid van relatief zachte lucht. De minima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. Ondertussen zwakt de oostelijke wind af.

