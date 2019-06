Exclusief voor abonnees Geen WK voor beloften? 17 juni 2019

De eindzege in de Baloise Belgium Tour heeft mogelijk impact op het programma van Evenepoel. Hij twijfelde al even over deelname aan het WK voor beloften en komt daar nu mogelijk definitief op terug. "Er is nog niets beslist", aldus Evenepoel, "maar we denken er steeds meer over na. Als iedereen akkoord is om het niet te doen, ga ik normaal niet met de beloften rijden. Ik wil niet de plek afnemen van beloften die het ook verdienen om naar het WK te gaan, zoals bijvoorbeeld Ilan Van Wilder. Met de profs? Dat is niet aan mij om dat te bepalen." Bondscoach Rik Verbrugghe liet alvast een ballonnetje op over een eventuele deelname aan het EK voor Evenepoel. "Dat zegt me zeker iets. Graag. Waarom niet?" (SJH)

