Sorry, Kevin Pauwels, maar een WK-selectie dwing je af met je prestaties tijdens het lopende seizoen en niet door je uitslagen van vorige seizoenen of WK's voor te leggen. De bondscoach maakte een correcte beslissing. Kevin is dit jaar aan een kwakkelseizoen bezig en dan is dit een meer dan logisch gevolg.

Marc De Raeymaeker, Boom

