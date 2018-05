Geen witte rook, maar ook geen chaos bij Brussels Airlines 15 mei 2018

Voorlopig is er nog geen akkoord bij Brussels Airlines. Directie en bonden zaten gisteren de hele dag samen om een vergelijk te vinden, maar de gesprekken verlopen stroef. Morgen worden de onderhandelingen hervat. "Het gaat moeilijk, maar dat is normaal", zegt bestuursvoorzitter Etienne Davignon. De partijen waren gisteravond aan het wachten op een voorstel van de sociale bemiddelaar. De piloten eisen een lichter werkschema en meer recuperatietijd. Door de integratie van Thomas Cook Belgium Airlines moeten ze vaker langeafstandsbestemmingen uitvoeren en kampen ze met jetlags. Intussen zit de eerste stakingsdag van de piloten erop. Ruim 75% van de vluchten werd geschrapt. Dat kost de maatschappij 4,7 miljoen, en morgen komt de tweede stakingsdag eraan. De staking leidde gisteren niet tot chaos op Zaventem. Integendeel, het was er vrij rustig. De voorbije dagen heeft Brussels Airlines immers alles in het werk gesteld om de meer dan 60.000 getroffen passagiers zo veel mogelijk op andere vluchten te zetten. (FrD/RDK)

