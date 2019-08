Exclusief voor abonnees Geen winst voor plantages Sipef 16 augustus 2019

00u00 0

De Belgische plantages vol palmbomen in de meest exotische landen leverden de holding Sipef geen winst op in de eerste zes maanden van dit jaar. De brutowinst - alle inkomsten min alle verkoopskosten - daalde met 69% naar 14 miljoen dollar. De productie van palmolie daalde met 7,5% en daarbovenop zakten ook nog eens de prijzen van het belangrijkste product van Sipef. De tweede jaarhelft kondigt zich niet veel beter aan. Na alweer een vulkaanuitbarsting in Papoea-Nieuw-Guinea is de schade zo groot dat de productie niet alleen dit jaar lager zal uitvallen. Sipef teelt naast palmolie ook rubber, thee en bananen. De bijdrage van die drie aan het bedrijfsresultaat is quasi verwaarloosbaar.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis