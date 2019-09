Exclusief voor abonnees Geen winst voor Flipkens en Wickmayer 21 september 2019

Kirsten Flipkens (WTA 106) is er niet in geslaagd voor het eerst dit seizoen de halve finale te bereiken op een WTA-toernooi. In Seoel was de Poolse Magda Linette (WTA 48) in 81 minuten met 6-2, 6-3 te sterk voor de 33-jarige Kempense. Flipkens verhuist nu naar Oezbekistan, waar ze samen met Alison Van Uytvanck, Ysaline Bonaventure en Greet Minnen op de hoofdtabel staat van de laatste editie van de Tashkent Open. Yanina Wickmayer (WTA 162) deed het gisteren niet onaardig in de eerste kwalificatieronde van het sterk bezette toernooi in Wuhan, maar verloor met 6-7, 3-6 van eerste reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 46). (FDW)