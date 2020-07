Exclusief voor abonnees Geen Wimbledon, toch prijzengeld voor 620 spelers 11 juli 2020

Wimbledon zal ruim 11,1 miljoen euro uitkeren aan de spelers die normaal zouden deelnemen aan het toernooi. Een goede verzekering zorgt ervoor dat het afgelaste toernooi wel al het prijzengeld krijgt uitgekeerd. "We zullen het prijzengeld toekennen aan de 620 spelers die op basis van hun ranking zouden deelgenomen hebben aan The Championships 2020, meteen op de hoofdtabel of in de kwalificaties", aldus de organisatie. (MXG)