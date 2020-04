Exclusief voor abonnees Geen Wimbledon en geen tennis tot minstens 13 juli 02 april 2020

Het zat eraan te komen: gisteren werd ook Wimbledon geannuleerd. Het grastoernooi, dat normaal op 29 juni van start had moeten gaan, vindt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet plaats. Door de onzekerheid omtrent de coronapandemie, de weergevoelige ondergrond en het gebrek aan plaats op de kalender was een verschuiving niet aan de orde en wordt de 134ste editie nu gespeeld van 28 juli tot 11 juli 2021. Het gevolg is ook dat heel het grasseizoen wordt gecanceld. Geen toernooien van Rosmalen, Stuttgart, Queen's, Halle, Mallorca of Eastbourne bij de mannen en geen Rosmalen, Nottingham, Birmingham, Berlijn, Eastbourne of Bad Homburg bij de vrouwen. Ten vroegste op 13 juli wordt het profcircuit hernomen. De US Open (31 augustus) bevestigde gisteren dan weer dat het de intentie heeft om wel door te gaan in het nochtans zwaar getroffen New York. Tegen beter weten in? (FDW)

