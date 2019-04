Exclusief voor abonnees Geen wapens of explosieven bij opgepakte terreurverdachte 16 april 2019

00u00 0

De twintiger die zaterdag in Waver werd opgepakt op verdenking van terrorisme, is nu ook aangehouden. De 22-jarige Jimmy K. wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens de krant 'La Dernière Heure' stond de man op het punt om zaterdag of zondag een aanslag te plegen. Het federale parket wil voorlopig geen verdere inlichtingen geven. Het laat wel weten dat er verschillende huiszoekingen zijn uitgevoerd, maar dat daarbij geen wapens of explosieven gevonden zijn. Jimmy K. werd opgepakt in het huis van zijn grootmoeder in Waver. Hij had zich enkele jaren geleden bekeerd tot de islam, maar was volgens zijn oma niet geradicaliseerd. (IBO)