Geen Waalse meerderheid zonder MR

Het partijbureau van cdH heeft gisteren definitief 'non' gezegd tegen de Waalse minderheidsregering die PS en Ecolo voorstellen. Geen verrassing, want cdH-voorzitter Maxime Prévot had al stellig aangekondigd dat zijn electoraal afgestrafte partij op alle niveaus voor de oppositie zou kiezen. De nota die PS en Ecolo hem voorschotelden, overtuigde niet - zelfs niet voor gedoogsteun. De communistische PTB schoot de nota eerder al af, en dus kunnen PS en Ecolo niet anders dan met de MR aan tafel gaan. Zonder hen is er geen Waalse meerderheid mogelijk. (ARA)

