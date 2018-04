Geen vuurwapens, wel baseballbat(je) voor leraars in Pennsylvania 12 april 2018

00u00 0

Een scholennetwerk uit Pennsylvania gaat zo'n 500 leraars voorzien van een honkbalknuppel als wapen. Dat is beslist in de nasleep van de dodelijke schietpartij in Parkland, Florida in februari. De knuppels zijn klein - 40 cm - en zijn vooral symbolisch bedoeld, maar kunnen volgens de directie ook een "laatste toevlucht" zijn. Het Millcreek School District hield eerder al een oefendag voor leerkrachten om hen te leren hoe ze zouden moeten reageren op een mogelijke schietpartij. Eind vorige maand besliste een ander scholennetwerk in Pennsylvania al om in elke klas een emmer vol stenen te zetten, om zo eventuele aanvallers te kunnen uitschakelen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Pennsylvania

Parkland

Florida