Geen vroegzomer of WK voetbal: bijna kwart meer boekingen naar de zon BHL

11 juni 2019

05u00 0 De Krant Neckermann heeft in mei en de eerste week van juni dit jaar 22 procent meer last minutes naar zonnige oorden verkocht. Volgens de touroperator heeft dat te maken met het kwakkelende weer in eigen land en de afwezigheid van het WK voetbal.

Vorig jaar was mei een heerlijke maand: bovengemiddeld hoge temperaturen en veel zon. Dit jaar is het andersom. Een vroegzomer blijft uit, het regenjasje aan. En dus is het niet zo vreemd dat we meer tripjes naar de zon boeken. Bovendien wilden velen vorig jaar thuisblijven voor het wereldkampioenschap voetbal bij de mannen. Dat is er nu niet, en dus piekt de verkoop van lastminutereizen opmerkelijke vroeg. Neckermann stelt een stijging van 22 procent vast, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat zowel om tripjes in de komende weken als in juli en augustus. "Het is duidelijk dat de herinnering aan de warme zomer vorig jaar een stukje aan het wegebben is én dat de Belgen zeker willen zijn van hun plek onder de zuiderse zon", zegt Neckermann-woordvoerster Leen Segers. Vooral Marokko, Egypte, Turkije en Tunesië doen het goed. De rust is er weergekeerd, maar de scherpe all-inprijzen zijn er nog steeds, zegt de touroperator. "Na jaren van stijgende hotelprijzen is de situatie in Spanje ook genormaliseerd. De Canarische eilanden, Balearen en Spaanse costa's doen het dus ook goed." (BHL)