Geen volleybal in Italië 26 februari 2020

00u00 0

Het coronavirus in Italië heeft ook het volleybal in zijn greep. Alle competitiewedstrijden worden uitgesteld, geen volleybal alvast tot zondag. Trainingssessies mogen wel plaatsvinden, maar achter gesloten deuren. Lise Van Hecke woont in Cuneo en speelt er bij de plaatselijke club. Net in die streek (Piemonte) heeft het virus toegeslagen. Wout Wijsmans, haar echtgenoot die in Mechelen woont, is net met zijn twee kinderen ter plaatse voor een korte skivakantie. Ook voor Britt Herbots (Arsizio, boven Milaan), Kaja Grobelna (Chieri, bij Turijn), Laura Heyrman (Monza), Dominika Strumilo (Ravenna), Stijn D'Hulst (Civitanova) en Vital Heynen (Perugia) is het bang afwachten. Roeselare speelt normaal op woensdag 4 maart de eerste kwartfinale thuis tegen de Italiaanse competitieleider Civitanova, de return in Italië volgt in principe de week erna. (BrV)

