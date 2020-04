Exclusief voor abonnees Geen vliegtuigen 28 april 2020

00u00 0

Ik beleef opnieuw mijn jeugdjaren. De stilte is terug! Het lijkt wel een andere wereld. Ik woon in Huldenberg, vóór 13 maart hoorden we hier om de vijf minuten een opstijgend vliegtuig. Nu van de ganse dag geen toestel te horen. De enorme continue stress die deze vliegtuigen veroorzaken, is volledig weg. Wat een zegen voor iedereen die last heeft van vliegtuiglawaai.

Willy Vanderlinden, Huldenberg

