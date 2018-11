Geen vis op boot, wel 1,5 ton coke 27 november 2018

Een 57-jarige Oostendenaar en z'n kompaan riskeren tien jaar cel nadat vorig jaar op de vissersboot van Nico H. 1,5 ton cocaïne werd gevonden - goed voor een straatwaarde van 225 miljoen euro. Het onderzoek ging van start toen één van de schepen van H. en z'n Nederlandse zakenpartner Marnix V.R. (53) een raar vaarpatroon vertoonde. Een dag later spoelde net over de Nederlandse grens 315 kilo cocaïne aan. Het ging wellicht om een gemiste drop-off op zee. H., die ook races doet met 'powerboats', kocht nadien vissersboot Bounty II. Toen die vanuit Kaapverdië aankwam in Oostende, vielen de speurders binnen. De cocaïne zat verstopt achter een valse wand. Op 11 februari vinden de pleidooien in de zaak plaats. (SDVO)

