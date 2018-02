Geen videoref tijdens Omloop 24 februari 2018

00u00 0

Er zal tijdens de Omloop nog geen gebruik gemaakt worden van een 'support commissaire', of videoref. Wel gaan de commissarissen opnieuw streng toekijken of renners geen onnodig gebruik maken van het voetpad en of zij geen gesloten slagbomen negeren. De videoref zal voor het eerst ingezet worden tijdens Milaan-Sanremo. (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN