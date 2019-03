Geen verhoogde dreiging in België 19 maart 2019

De schietpartij in Utrecht heeft geen gevolgen voor het dreigingsniveau in ons land. Dat zegt Binnenlandse Zaken. "Voorlopig zijn er in ons land geen extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Het OCAD (het orgaan voor de dreigingsanalyse, red.), het Crisiscentrum en de federale politie volgen de situatie in Nederland op de voet en zullen bijstellen als dat nodig is." Er was gisterenvoormiddag wel extra politie op de snelwegen van België naar Nederland. Ook in Duitsland waren er extra politiecontroles op snelwegen en treinen vanuit Nederland.