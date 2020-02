Exclusief voor abonnees Geen Vanwijn en Bleyenbergh Belgian Lions 17 februari 2020

00u00 0

Vandaag verzamelt bondscoach Dario Gjergja zijn selectie van de Belgian Lions, waarmee hij de kwalificaties voor het EK 2021 opstart. Vrijdag staat de eerste opdracht gepland, dan treffen de Lions in Bergen Litouwen. Niet van de partij vandaag: het Giants-duo Hans Vanwijn (rug) en Vrenz Bleyenbergh (heup), dat wegens blessures afmeldde. Gjergja kan ook niet rekenen op Van Rossom (Valencia) en Bako (Villeurbanne), actief in de Euroleague. Buysse (Oostende) en Dedroog (Limburg) voegen zich vandaag bij de selectie. De Lions spelen in een poule met Litouwen, Denemarken en Tsjechië. Dit laatste is al verzekerd van kwalificatie als één van de vier gastlanden van het EK. (RBE)