Geen vader, maar wel veel liefde 22 Delphine Boël 26 december 2018

Ze werd dit jaar 50, maar Delphine Boël blijft nog steeds - en vooral - een miskende dochter. Dit jaar probeerde ze dat onrecht opnieuw recht te zetten middels het afdwingen van een DNA-staal. Koning Albert liet zich echter niet forceren, alle juridische spierballen ten spijt. Omwille van de erfenis? Of zit de knoop in zijn emoties? Kan hij het niet maken tegenover Paola? Voelt hij zich gechanteerd door zijn vroegere minnares, via haar volwassen dochter? Het is gissen, en zijn dochter is er niks mee. Maar laten we intussen ook eens opsommen wat Delphine wél heeft. Een fijne man, een Amerikaan. Twee dochters, een warm gezin. Een carrière die dankzij haar achtergrond succes heeft. Geen vader, dus, maar wel een leven van liefde, vrijheid en creativiteit, méér dan veel koningskinderen gewend zijn. Hopelijk kan Delphine daarin een zekere compensatie zien. (NV)

