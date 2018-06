Geen US Open voor golfer Thomas Pieters 05 juni 2018

Thomas Pieters bleef gisteren, na zijn veertiende plek op de Italian Open zondag, 67ste op de wereldranking. Onvoldoende om zich te plaatsen voor de US Open - alleen de top 60 krijgt toegang tot de tweede major van het jaar - en daarom deed de 26-jarige Antwerpenaar gisteren mee aan het regionale kwalificatietoernooi in het Engelse Surrey. Daarin gaf hij evenwel in de tweede ronde op, bij één onder par, nadat duidelijk werd dat hij geen top 14 zou halen. Alleen de beste 14 krijgen een startbewijs voor de US Open, die op 14 juni in Shinnecock Hills, New York begint. Op de wereldranking moest Nicolas Colsaerts opnieuw vijf plaatsen inleveren: 160ste, terwijl Thomas Detry vier plaatsen opschoof en nu 222ste staat. (VH)

